Подтвердились слухи, что ЦРУ удаленно прослушивает пользователей смартфонов. Сайт Wikileaks опубликовал 8761 документ и файл из внутренней сети Центра киберразведки ЦРУ. В части из них обнаружили упоминания програмного обеспечения, которое сотрудники спецслужб использовали для слежки за пользователями айфонов, Android-смарфтонов и Smart TV, сообщает TJournal.

Обнародованные документы рассказывают о глобальной программе для взлома устройств и тайной хакерской базе ЦРУ в Германии.

Проект, получивший название Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведки, говорится на сайте WikiLeaks.

Первая порция публикаций получила название Year Zero. Она включает в себя свыше 8,7 тысяч документов и файлов, полученных из центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли.

Данная серия публикаций, в частности, демонстрирует существование глобальной программы для взлома различных устройств и систем американского и европейского производств, таких как смартфоны iPhone от Apple, операционные системы Android от Google и Windows от Microsoft и даже телевизоры Samsung, которые способны были превращаться в записывающие устройства.

В пресс-релизе WikiLeaks также отмечается, что консульство США во Франкфурте-на-Майне в Германии является тайной "хакерской" базой ЦРУ для организации кибератак на Европу, Ближний Восток и Африку.

Кроме того, утверждается в пресс-релизе WikiLeaks, ЦРУ крадёт чужие компьютерные вирусы и может с их помощью устраивать кибератаки "под ложным флагом".

Как отметили в Wikileaks, большая часть информации остаётся спрятанной внутри документов, потому что специалисты специализирующейся на киберутечках организации почти не занимались анализом полученных данных, а лишь производили её верификацию.

Руководство сайта добавило, что публикация документов не связана с публикацией указа Дональда Трампа о подготовке Центральным разведывательным управлением доклада о кибербезопасности Соединённых Штатов.

В январе ЦРУ самостоятельно опубликовало 775 тысяч документов, рассекреченных президентским указом Билла Клинтона от 1995 года. В рассекреченном архиве ЦРУ нашли свыше 6000 материалов о Казахстане. Среди негативных черт казахов названы лень и бравирование молодёжи, демонстрация парнями своего мужества.

Источник: Информбюро