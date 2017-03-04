В Австралии питбуль спас мальчика, которого топила мать

Пёс, который увидел как женщина пытается убить своего сына, набросился на неё и покусал, сообщает Life.ru.
Как сообщают местные СМИ, 27-летняя женщина привела своих сыновей возрастом девяти и пяти лет к реке, после чего стала их топить.
На помощь старшему ребёнку пришёл питбуль по кличке Бадди, который стал кусать женщину и мешать ей осуществить задуманное. К сожалению, пёс не успел спасти младшего сына жестокой матери.
Как сообщается, женщине в пятницу были предъявлены обвинения, тело её младшего сына было найдено в реке Мюррей в штате Новый Южный Уэльс.
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