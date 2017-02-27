​Скандал на вручении "Оскара"

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​Скандал на вручении "Оскара"

Ведущие церемонии "Оскара" ошиблись, назвав "Ла-ла Ленд" лучшим фильмом года, потом извинились и назвали лучшим фильмом "Лунный свет".

Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку, в результате которой победителем в категории "лучший фильм" был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд" вместо "Лунного света", передает Лента.ру.

"Не знаю, что случилось, я виню за это себя", - сказал Киммел.

Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", - сказал представитель премии. В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.

Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".

В центре сюжета фильма "Лунный свет", снятого американским режиссером Барри Дженкинсом, - история взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в картине исполнили Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ.

Фильм претендовал на премию "Оскар" в восьми номинациях. Эту награду ранее уже получил Али в категории "Лучшая роль второго плана" и Дженкинс в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

До этого "Лунный свет" был удостоен награды Гильдии киноактеров США. Премию вручили Али в номинации "Лучший исполнитель роли второго плана". Автор сценария Барри Дженкинс получил награду Гильдии сценаристов в номинации "Оригинальный сценарий". Кроме того, "Лунный свет" завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучшее драматическое кино".

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Patrio5
"Оскар" давно уже мутировал из кинопремии - в шоу пропагандирующее содом...кучи нормальных фильмов, а премию дали этому бреду, а само шоу, это же ппц, педики - танцоры выпячивающие свои опы...
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