В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии "Оскар"

Церемония награждения проходит в театре Dolby.

В Лос-Анджелесе проходит 89-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа, передает ТАСС. Ведущим мероприятия в этом году стал телеведущий Джимми Киммел.

Церемония награждения проходит в театре Dolby.

В списке номинантов семь актеров, которые выдвигаются на награду впервые. Среди рекордов этого года – 14 номинаций фильма "Ла-Ла Лэнд" и 20-я номинация актрисы Мэрил Стрип.

Одним из первых к театру прибыл певец Джастин Тимберлейк. Он прошел по красной ковровой дорожке со своей супругой, актрисой Джессикой Бил, на которой было надето золотое платье. Рут Негга, которая претендует на звание лучшей актрисы за роль в фильме "Лавинг" (Loving), явилась на церемонию в длинном красном платье. Октавия Спенсер, номинированная на "Оскар" за роль второго плана в "Скрытых фигурах" (Hidden Figures), пришла в голубом платье.

Большинство мужчин одеты в черный смокинг с "бабочкой", широкий пояс и белую рубашку. Исключением стал британский актер Дев Патель, который борется за "Оскар" за роль второго плана в картине "Лев" (Lion), он явился в белом пиджаке.

Первый "Оскар" получил Махершала Али в номинации "Лучший исполнитель роли второго плана" за работу в фильме "Лунный свет". Напомним, что картина также представлена в семи категориях: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучший монтаж", "Лучший саундтрек".

В номинации "Лучший грим и прически" "Оскар" получают Алессандро Бертолацци, Джорджо Грегорини и Кристофер Нельсон за работу в картине Дэвида Эйра "Отряд самоубийц".

В номинации "Лучший дизайн костюмов" статуэтку получает Коллин Этвуд, работавший над внешним видом героев фильма Дэвида Йейтса "Фантастические твари и где они обитают".

В этой же номинации был представлен "Ла-ла Ленд", таким образом мюзикл уже не сможет получить 14 "Оскаров".