Мужчина с бензопилой напал на своего начальника в США

В результате инцидента начальник получил серьезные травмы руки.

Житель США пытался ворваться в спальню к своему начальнику, прорезав дверь бензопилой, сообщают Vesti.ru.

Полицейские рассказали, что 29-летний Кайл Пур внезапно появился с бензопилой в доме своего работодателя в графстве Льюис в штате Нью-Йорк. Начальник спрятался от него в спальне, после чего Пур стал пилить бензопилой дверь.

Мужчина, пытавшийся помешать нападавшему, получил в результате серьезные резаные раны руки. Сам злоумышленник покинул дом до приезда полицейских, но был выслежен при помощи служебных собак и задержан. О причинах столь агрессивного поведения пока не сообщается.