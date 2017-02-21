СМИ: Все находившиеся на борту упавшего на ТЦ самолёта в Австралии погибли

В полиции заявили, что сейчас устанавливаются личности и гражданство пассажиров.
В результате крушения небольшого самолета, рухнувшего на торговый центр недалеко от аэропорта Эссендон, погибли все пять человек, находившиеся на борту, сообщает Life.ru.
Сейчас мы не можем привести никаких подробностей относительно гражданства и личностей погибших. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв, - сообщили в полиции.
По данным некоторых СМИ, на борту, помимо пилота, находились четыре американских туриста. Расследование продолжается.
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