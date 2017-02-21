В здание торгового центра в Мельбурне врезался самолет

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Небольшое воздушное судно врезалось в здание торгового центра на северо-западе австралийского Мельбурна неподалеку от местного аэропорта, сообщает ТАСС.
По некоторым данным, самолет принадлежал медицинской организации. Прибывшие на место происшествия спасательные службы пытаются потушить пожар, возникнувший в результате крушения.
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