В здание торгового центра в Мельбурне врезался самолет

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В здание торгового центра в Мельбурне врезался самолет

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Небольшое воздушное судно врезалось в здание торгового центра на северо-западе австралийского Мельбурна неподалеку от местного аэропорта, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, самолет принадлежал медицинской организации. Прибывшие на место происшествия спасательные службы пытаются потушить пожар, возникнувший в результате крушения.

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