В здание торгового центра в Мельбурне врезался самолет

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Небольшое воздушное судно врезалось в здание торгового центра на северо-западе австралийского Мельбурна неподалеку от местного аэропорта, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, самолет принадлежал медицинской организации. Прибывшие на место происшествия спасательные службы пытаются потушить пожар, возникнувший в результате крушения.