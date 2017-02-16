Нью-Йорк заполонили миллионы крыс

Власти Нью-Йорка собирают экстренное совещание в связи с нашествием крыс. Ситуация в городе похожа на стихийное бедствие. Отмечается, что уже есть жертвы, передает НТВ.
Смерть одного из жителей Бронкса от последствий лептоспироза заставила местные власти провести исследования в разных районах города.
Врачи советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Однако, по словам местных жителей, это невозможно: крысы везде.
Ситуация настолько серьезна, что Красный Крест начал предоставлять временное жилье для некоторых семей в Бронксе, а местные власти собирают экстренное совещание, посвященное борьбе с грызунами.
По официальным подсчетам, в Нью-Йорке около двух миллионов крыс. Но неофициальные источники утверждают, что реальное количество крыс в разы больше и даже превышает население всего города, то есть 8,5 миллиона.
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