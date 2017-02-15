Признание фото убийства посла снимком года раскритиковали в посольстве России в Анкаре

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Признание фото убийства посла снимком года раскритиковали в посольстве России в Анкаре

Посольство считает, что выбор судей говорит о полной деградации нравов и моральных ценностей.

Признание снимка с убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова победителем престижного конкурса World Press Photo очень возмутило представителей посольства в Анкаре. Ведомство сделало по данному поводу заявление на своей странице в Facebook.

Представители посольства заявили, что такой выбор жюри свидетельствует о "полнейшей деградации нравов и моральных ценностей".

"Глубоко сожалеем, что в погоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопустима", - сказано в записи.

Турецкий фотограф Бурхан Озбиличи получил главный приз международного конкурса фотографий World Press Photo за снимок убийства дипломата Карлова. На снимке запечатлен убийца посла через несколько секунд покушения.

Российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

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