Сотрудник кредитной компании расстрелял коллег в Японии

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Сотрудник кредитной компании расстрелял коллег в Японии

В Японии служащий одной из кредитных организаций открыл огонь по коллегам, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Камису в офисе компании. В результате стрельбы один человек погиб, еще один был ранен. Нападавший скрылся на автомобиле, огнестрельное оружие он взял с собой. Сейчас полиция ведет его поиски.

По японским законам, разрешение на покупку огнестрельного оружия в стране получить нельзя, а его хранение считается уголовным преступлением.

В конце января в Стамбуле неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Сообщалось, что нападение не было терактом: в одном из посетителей стрелок узнал человека, 12 лет назад застрелившего его отца, решил отомстить и убил предполагаемого преступника.

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