Японец за минуту щелкнул пальцами 296 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.
Японский студент Сатоюки Фудзимура (Satoyuki Fujimura) сумел за минуту щелкнуть пальцами 296 раз и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Lenta.ru.
Рекорд был установлен во время телешоу Tantei! Knightscoop в присутствии официального судьи Гиннесса. На видео заметно, что к концу отпущенного ему времени студент начал уставать. Некоторые щелчки давались ему с трудом и были едва слышны.
Судья изучил видеозапись при помощи двух профессиональных звукорежиссеров и установил, что лишь 296 щелчков сопровождались различимым звуком. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы засчитать результат. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.
1 февраля сообщалось, что в Австрии 508 человек вереницей спустились с горы на санках, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
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