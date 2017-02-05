Турецкие военные сообщили об уничтожении 33 боевиков ИГИЛ в Сирии

Вооруженные силы Турции отчитались об уничтожении 33 боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) за минувшие сутки. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Согласно заявлению Генштаба, в результате авиаударов в районе Эль-Баба и Бзага были ликвидированы 39 объектов, принадлежащих террористам, включая убежища и штабы, а также оснащенные вооружением транспортные средства. Были убиты 33 члена организации, еще четыре были ранены.
24 августа прошлого года Турция начала в Сирии операцию «Щит Евфрата» против «Исламского государства». При поддержке сирийской оппозиции армия Турции взяла пограничный город и теперь атакует город Эль-Баб. Правительство Сирии считает эту операцию незаконной.
С 18 января военная авиация России и Турции проводит совместную операцию по «нанесению поражения ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо». Этот первая совместная операция двух стран за шесть лет сирийского конфликта.
Источник: РБК
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