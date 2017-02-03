В Китае выпускают товары с портретом Димаша Кудайбергенова

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В Китае выпускают товары с портретом Димаша Кудайбергенова

В продаже китайских магазинов появилось множество товаров с портретами Димаша Кудайбергенова, передает МИА «Казинформ».

В самом большом интернет-магазине Китая - «Аlibaba» на продажу предлагаются ожерелья, браслеты, часы, календари и другие изделия с портретом Димаша.

Можно заметить также, что торговлю оживляют и предметы одежды по образцу тех, что носит Димаш Кудайбергенов.

Есть также множество видов подушек с портретом певца для его поклонников.

К слову, волна популярности Димаша накрыла не только его китайских фанатов, поклонники из многих стран мира заполнили Instagram фан-артами с изображением певца.

Напомним, Димаш Кудайбергенов получил признание и любовь жителей Китая, поразив их своим вокалом. 28 января юноша одержал победу на втором этапе конкурса «Singer-2017», исполнив композицию российского исполнителя Витаса «Опера №2».

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Все комментарии (1):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Вот слава нашего парня за границей,а Вы земляки его не оценили.Мда,вот такие дела,гоблинстан прям какой то,я не о народе,а о некоторых личностях в стране.Всё хорошее утекает за кардон,ресурсы ,мозги и т.д..мда
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03.02.2017, 14:36
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