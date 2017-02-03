В Китае выпускают товары с портретом Димаша Кудайбергенова

В продаже китайских магазинов появилось множество товаров с портретами Димаша Кудайбергенова, передает МИА «Казинформ».

В самом большом интернет-магазине Китая - «Аlibaba» на продажу предлагаются ожерелья, браслеты, часы, календари и другие изделия с портретом Димаша.

Можно заметить также, что торговлю оживляют и предметы одежды по образцу тех, что носит Димаш Кудайбергенов.

Есть также множество видов подушек с портретом певца для его поклонников.

К слову, волна популярности Димаша накрыла не только его китайских фанатов, поклонники из многих стран мира заполнили Instagram фан-артами с изображением певца.

Напомним, Димаш Кудайбергенов получил признание и любовь жителей Китая, поразив их своим вокалом. 28 января юноша одержал победу на втором этапе конкурса «Singer-2017», исполнив композицию российского исполнителя Витаса «Опера №2».