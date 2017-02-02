Петицию против политики Трампа подписали почти пять миллионов человек

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Петицию против политики Трампа подписали почти пять миллионов человек

На прошлой неделе президент Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов".

Более 4,9 миллиона человек поставили свои подписи под петицией против политики нового президента США Дональда Трампа на сайте общественного движения Avaaz, передает РИА Новости.

На прошлой неделе президент Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"В этом нет никакого величия, мир отвергает нагнетание страха, ненависти и нетерпимости", - говорится в тексте петиции.

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