Папа Римский пошлет украинцам шесть миллионов евро на Рождество

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Папа Римский пошлет украинцам шесть миллионов евро на Рождество

Почти шесть миллионов евро от имени Папы Римского Франциска будет направлено жителям Украины на Рождество, передает Lenta.ru со ссылкой на сайт Папского совета Cor Unum («Единым сердцем»).

В тексте сказано, что это первый транш финансовой помощи в рамках борьбы с гуманитарным кризисом на востоке страны. В пресс-релизе отмечается, что деньги предназначены в первую очередь примерно двум миллионам жителей Донецка, Луганска, Харькова и Днепропетровска вне зависимости от «религиозной, конфессиональной или этнической принадлежности».

Сбор средств был организован в церквях Европы после прозвучавшего 24 апреля призыва папы поддержать украинцев, страдающих от вооруженного конфликта. Для этого был создан специальный комитет. Всего удалось собрать 12 миллионов евро.

Деньги будут распределены через апостольскую нунциатуру Ватикана на Украине для закупки продуктов питания, лекарств, оплаты медицинской помощи, жилья и на другие бытовые нужды.

18 декабря посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибывший с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявил, что Папа Римский Франциск выразил желание приехать в Донбасс для встречи с верующими. «Когда будет уже спокойствие, "время братства", то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон», — сказал он.

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