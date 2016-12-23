В США отцу и сыну разрешили пожениться

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В США отцу и сыну разрешили пожениться

Нино и Роланд говорят, что они наконец-то счастливы и желают всем счастливого Рождества.

79-летний житель американского штата Пенсильвания по фамилии Нино 46 лет прожил вместе со своим партнером Роландом. В 2012 году 79-летний Нино официально усыновил своего возлюбленного, который младше его на 10 лет. "Отцу и сыну" потребовалось более трех лет на то, чтобы добиться права пожениться, сообщает Metro.

По словам Нино, ему пришлось усыновить своего партнера для того, чтобы "обеспечить себе защиту". В 2012 году гей-браки еще не были легализованы в той части США, где жила пара, что грозило влюбленным многочисленными проблемами. К примеру, в случаи смерти, 79-летний пенсионер не имел права завещать что-то либо своему партнеру.

У пары ушло более трех лет на то, чтобы сменить договор усыновления на брачный договор. Нино и Роланд говорят, что они наконец-то счастливы и желают всем счастливого Рождества.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Вспоминается лавровское "Дебилы, б***ь!"
Собака на фото смотрит в камеру, а во взгляде читается - "Заберите меня от них, пожалуйста!"lol

П.С. Уважаемые диапазоновцы, вот нахрена вы эту педопропаганду копипастите???
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23.12.2016, 10:54
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
))) что бы мы совсем не заскучали с енпф
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23.12.2016, 11:23
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