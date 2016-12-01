12 автомобилей столкнулись на севере Индии

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12 автомобилей столкнулись на севере Индии

Кроме того, в округе Хамирпур также из-за тумана произошло лобовое столкновение грузовика с авторикшей - два человека погибли, шестеро пострадали.

По меньшей мере один человек погиб, не менее десяти пострадали в ДТП с участием 12 автомобилей в штате Уттар-Прадеш, причиной стал туман, окутавший север Индии утром в четверг, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на скоростном шоссе "Ямуна" у города Матхура в Уттар-Прадеш (145 километров от Нью-Дели).

Плотные утренние туманы характерны для севера Индии в зимний период. Так, туман уже второй день наблюдается утренние часы в Нью-Дели. В четверг видимость составляла всего около 50 метров, что привело к временной приостановке полетов в международном аэропорту имени Индиры Ганди - несколько прибывающих самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, часть вылетов была задержана, сообщает ANI.

Также туман вызвал перебои в работе аэропорта в городе Амритсар, штат Пенджаб. Северные железные дороги (оператор Индийских железных дорог в ряде северных штатов) сообщают, что из-за тумана с опозданием идет около 50 составов.

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