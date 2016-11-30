Женщина выпрыгнула на ходу из самолета в аэропорту Хьюстона

Пассажирка вышла на крыло самолета, спрыгнула на землю с высоты около пяти метров и побежала в сторону терминала.

В Хьюстоне пассажирка рейса авиакомпании United Airlines покинула самолет через аварийный выход прямо во время руления, сообщает TJournal.

Инцидент произошел вскоре после прибытия воздушного судна из Нового Орлеана в хьюстонский международный аэропорт имени Джорджа Буша. Борт прибыл за 30 минут до назначенного времени, из-за чего возникли проблемы с допуском к стыковочному шлюзу. После того, как пилоты согласовали с диспетчерами номер гейта, судно начало руление. В этот момент одна из пассажирок открыла аварийный выход, напротив которого она сидела.

Открыв находящуюся посередине фюзеляжа дверь, женщина вышла на крыло самолета, спрыгнула на землю с высоты около пяти метров и побежала в сторону терминала. Там ее задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, которые передали пассажирку в руки прибывших на место представителей полиции и ФБР.

Одна из соседок пассажирки рассказала о ее подозрительном поведении.

Она купила билеты на рейс непосредственно перед отлетом, расплатилась за них наличными, а во время полета пересела со своего места к аварийному выходу. Несмотря на это, полиция не нашла чего-либо незаконного в действиях виновницы инцидента и отпустила ее после допроса.