Выжившему в авиакатастрофе футболисту ампутировали ногу

Также Алан Рушел получил травму позвоночника и может быть парализован ниже пояса.

Выжившему в авиакатастрофе в Колумбии вратарю бразильского клуба «Шапекоэнсе» Джексону Фольману ампутировали ногу. Об этом сообщается на страничке колумбийского издания Esporte Banda в Twitter.

Футболист был доставлен в больницу после крушения самолета. По информации издания, защитник Алан Рушел, который также выжил в авиакатастрофе, получил травму позвоночника и может быть парализован ниже пояса, пишет Lenta.ru.

Третьим игроком, доставленным в медицинское учреждение, был вратарь Маркос Данило. СМИ сообщили о его смерти от полученных повреждений, однако позднее его сестра опровергла эту информацию.

Катастрофа произошла поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени) из-за нехватки топлива у лайнера. На борту самолета находился 81 человек, в том числе девять членов экипажа, футболисты и персонал «Шапекоэнсе», а также аккредитованные при клубе журналисты. По разным данным, выжили от 6 до 13 человек, включая футболистов бразильского клуба.

В связи с авиакатастрофой Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) приостановила проведение всех международных соревнований под своей эгидой, в том числе финала Южноамериканского кубка, в котором должен был принять участие «Шапекоэнсе». Соперник команды, колумбийский «Атлетико Насьональ», предложил объявить бразильский клуб победителем этого турнира.