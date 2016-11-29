В Таиланде провозгласили нового короля

Королем Таиланда стал Маха Вачиралонгкорн.

Новым королем Таиланда провозглашен Маха Вачиралонгкорн, единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета. Он будет править под тронным именем Рама Х., сообщает Vesti.ru.

В ходе специальной сессии Национальной законодательной ассамблеи королевства ее председатель Помпет Вичитчончай пригласил наследника занять престол, а затем поздравил всех присутствующих с восшествием на трон нового монарха. В ответ собравшиеся прокричали: "Да здравствует король!".

При этом сам наследник трона на заседании не присутствовал. Процесс восхождения на престол в Таиланде не всегда совпадает с официальной коронацией. По некоторым данным, Маха Вачиралонгкорн сейчас находится в Германии, передает ТАСС.

Король Пумипон Адульядет скончался 13 октября в возраст 88 лет. Он правил страной 70 лет – дольше, чем другие монархи в мире. В связи со смертью короля в стране объявлен годовой траур.

Сейчас тело покойного монарха находится в Большом королевском дворце, куда ежедневно выстраиваются огромные очереди из желающих почтить его память. Кремация монарха может состояться не раньше, чем осенью следующего года. Коронация нового короля Рамы X, как ожидается, состоится только после похорон его отца.