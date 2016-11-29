13 человек выжило в авиакатастрофе в Колумбии

Их доставили в местную больницу.

По меньшей мере 13 человек выжили в катастрофе самолета BAe 146-200, произошедшей в Колумбии. Об этом в Twitter сообщила радиостанция 360 Radio Colombia, передает Lenta.ru.

Сначала появилась информация, что в результате аварии погибли все находившиеся на борту, затем появились данные о 10 выживших, а вскоре о шести.

По предварительным данным, среди выживших - футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе» Алан Рушел (защитник) и Данило Падилья (вратарь). Их доставили в местную больницу. Об этом в Twitter сообщает радио RCN.

Катастрофа произошла поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени) из-за нехватки топлива у лайнера. На борту находился 81 человек, в том числе девять членов экипажа, футболисты и персонал «Шапекоэнсе», а также аккредитованные при клубе журналисты.

Спортсмены направлялись в Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ». Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) отложила матч, а также приостановила проведение всех международных соревнований под своей эгидой до особого распоряжения.