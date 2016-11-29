Более 20 зарубежных лидеров примут участие в церемонии прощания с Фиделем Кастро

С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну - по обратному пути исторического марша Каравана Свободы во главе с Фиделем Кастро в январе 1959 года после свержения диктатуры Фульхенсио Батисты.

Не менее 25 мировых лидеров примут во вторник участие в церемонии прощания с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Кубы, сообщает РИА Новости.

Среди них - 15 президентов из стран Латинской Америки и Африки, отмечает венесуэльский портал El Universal. В Гавану прибудут, в частности, президенты Венесуэлы, Боливии, Эквадора, Никарагуа, Колумбии, Панамы и Мексики. Также будет присутствовать король Испании Хуан Карлос, занимавший престол в 1975-2014 годах.

В церемонии гражданской панихиды, которая пройдет в мемориальном комплексе имени Хосе Марти на площади Революции, будут участвовать президенты Южноафриканской республики, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве, Намибии и Кабо-Верде. Как ожидается, европейские страны на высшем уровне будет представлять только Греция, от которой приедет премьер-министр Алексис Ципрас, от карибских государств прибудут семь премьер-министров.

От России в церемонии примет участие делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Церемония прощания кубинцев с Кастро началась в Гаване в понедельник, память умершего лидера кубинской революции почтили 21 залпом из артиллерийских орудий. Также после начала церемонии по всей стране были приспущены государственные флаги. Похороны запланированы на 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну - по обратному пути исторического марша Каравана Свободы во главе с Фиделем Кастро в январе 1959 года после свержения диктатуры Фульхенсио Батисты.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в минувшую пятницу, об этом его брат, кубинский лидер Рауль Кастро объявил по государственному телевидению.