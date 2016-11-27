Пассажирка села за руль автобуса Таллин — Рига вместо пьяного водителя

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Пассажирка села за руль автобуса Таллин — Рига вместо пьяного водителя

На фото: эстонка Трийн Кибур (слева) сравнила себя с персонажем из голливудского фильма

Молодой эстонке Трийн Кибур пришлось взять на себя управление автобусом Таллин — Рига после того, как водителя задержали за нахождение за рулем в пьяном виде, пишет Лента.ру.

Вечером 26 ноября в правоохранительные органы Эстонии поступило сообщение о том, что водитель ведет себя на дороге неадекватно: резко тормозит и создает опасные ситуации. Полиция остановила автобус компании Ecolines на трассе Тарту — Пярну — Икла в 20 километрах от латвийской границы. Выяснилось, что 50-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он сказал, что пил водку», — сообщила изданию пассажирка автобуса.

У одной из находившихся в салоне девушек оказались права категории D. В итоге она села за руль и вела машину до эстонско-латвийской границы. После трехчасового ожидания за пассажирами прибыл новый автобус, который доставил путешественников в Ригу.

Пассажиры остались недовольны работой фирмы-перевозчика. «Ecolines отреагировала очень плохо: они не перезвонили, как было обещано, и в конце концов просто не брали трубку. Они лишь спустя полтора часа послали части пассажиров смски, мол, будет новый водитель. В конце концов получили и новый автобус», — сообщила одна из пассажирок.

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