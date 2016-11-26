Названа дата похорон Фиделя Кастро

Кубинское правительство назвало дату похорон Фиделя Кастро: церемония пройдет 4 декабря в Сантьяго-де-Куба - городе, где Кастро совершил первую попытку свергнуть режим диктатора Батисты, захватив армейские казармы, передает NEWSru.com.

Вплоть до похорон в стране объявлен девятидневный траур, сообщает Twitter-аккаунте в агентство AFP со ссылкой на данные кубинского правительства.

Ожидается, что уже в субботу тело лидера кубинской революции будет кремировано в соответствии с его последней волей.

Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Причина смерти на момент написания заметки не названа.