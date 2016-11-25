​Ученые назвали причину невозможности похудения

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​Ученые назвали причину невозможности похудения

Израильские ученые выяснили причину, по которой избыточный вес возвращается после похудения.

Израильские ученые под руководством Эрана Элинава (Eran Elinav) из Института Вейцмана выяснили, что бактерии в кишечнике (микробиота) могут быть причиной восстановления избыточного веса после похудания.

Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Лента.ру.

В эксперименте специалисты использовали мышей, которых сначала кормили пищей с высоким содержанием жиров, в результате чего масса грызунов увеличивалась. Затем животных переводили на обычную диету, которая способствовала снижению веса, после чего цикл повторялся. В ходе исследования ученые следили за изменениями в микробиоме - совокупности геномов микроорганизмов, обитающих в кишечнике грызунов.

Установлено, что после потери веса, набранного из-за диеты с высоким содержанием жиров, животные были склонны ускоренно набирать массу. При этом с каждым циклом ожирение становилось более тяжелым.

Ученые выявили связь рецидивирующего ожирения с кишечной микробиотой, состав которой изменился уже после первого цикла, причем эта перемена носила устойчивый характер. Когда фекальную массу похудевших животных пересадили в кишечник другим грызунам, которых в ходе эксперимента всегда кормили нормальной пищей, те также оказывались склонными к ожирению.

Ученые считают, что результаты помогут выяснить механизмы восстановления веса у людей. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы найти потенциальные препараты для лечения рецидивирующего ожирения.

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