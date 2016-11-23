На Марсе нашли огромное море

Замороженный водоем имеет толщину 80-170 метров и объем 14,3 тысячи квадратных километров.
Огромное море из замороженной воды, скрытое под поверхностью Марса обнаружили американские и канадские геофизики, передает Лента.ру со ссылкой на НАСА.
Под поверхностью на западе равнины Утопия, на глубине 1-10 метров расположен слой, который на 50-80% состоит из водяного льда. Замороженный водоем имеет толщину 80-170 метров и объем 14,3 тысячи квадратных километров.
Ученым удалось обнаружить это замороженное море с помощью радиолокатора SHARAD (Shallow Radar) орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).
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