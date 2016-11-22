Богатые люди на 10 лет живут дольше бедных - ученые

В ходе своей работы ученые разделили все 50 штатов США не по географическим признакам, а по уровню дохода.

Научные работники Университета Восточного Теннесси в США установили, что богатые люди живут дольше бедных примерно на 10 лет. Об этом идет речь в их исследовании, связанном с долголетием и материальным состоянием, сообщает Bulatamt.kz.

В ходе своей работы ученые разделили все 50 штатов США не по географическим признакам, а по уровню материального дохода семей. Ученые узнали, что богатые люди живут примерно на 8-10 лет дольше.

В состоятельных штатах продолжительность жизни женщин составляет около 83 лет, а в менее обеспеченных - до 76 лет. Если говорить о мужчинах, то богатые представитель сильной половины человечества живут около 79 лет, а бедные - чуть больше 69 лет. При этом разница составляет около 9,5 лет.

Однако исследователей шокировал тот факт, что продолжительность жизни у многих жителей других стран, менее обеспеченных и развитых, нежели Соединенных штаты, больше, чем у американцев из бедных регионов страны, семейный доход которых составляет порядка 25 тысяч долларов в год.