Мощнейшая в этом году магнитная буря обрушится на Землю 22 ноября

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Мощнейшая в этом году магнитная буря обрушится на Землю 22 ноября

Каждый человек по-разному реагирует на магнитные бури. Кто-то испытывает мигрени и сталкивается с повышением артериального давления, другие же замечают усиление хронических заболеваний.

Специалисты NASA рассказали, 22 ноября, на Землю обрушится самая мощная магнитная буря в 2016 году, передает gogetnews.info.

Отмечается, что явление вызвано коронарным отверстием, возникшим в атмосфере Солнца.

Специалистам пока не удалось определить степень мощности влияния солнечных ветров, направленных в сторону Земли. Единственное, что известно на сегодня - вероятность возникновения явления очень велика. Скорее всего, в этот период на планете будут фиксироваться разнообразные геомагнитные возмущения.

Каждый человек по-разному реагирует на магнитные бури. Кто-то испытывает мигрени и сталкивается с повышением артериального давления, другие же замечают усиление хронических заболеваний. Что касается техники, она тоже подвержена воздействию явления. Спутниковая и радиосвязь в данный период могут работать нестабильно.

В неблагоприятный для человека период рекомендуется отказаться от жирного и сладкого, курильщикам - снизить количество сигарет в день. От алкоголя 22 ноября стоит отказаться вовсе. Даже незначительная доза спиртного может сильно ослабить организм и ухудшить самочувствие. Кроме того, в период магнитной бури лучше всего дольше спать и делать перерывы на отдых в течение дня.

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