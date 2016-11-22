Шестеро детей ​погибли, 23 ранены в аварии школьного автобуса в США

Автор:
Шестеро детей ​погибли, 23 ранены в аварии школьного автобуса в США

В американском штате Теннесси на трассе перевернулся школьный автобус, в результате аварии погибли шесть человек, передает RBK.

Авария произошла в городе Чаттануга. Школьный автобус двигался по трассе, по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево. По данным полиции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 35 школьников. Шесть человек погибли, еще 23 госпитализированы.

Местный телеканал WDEF со ссылкой на источники сообщает о 12 погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время на месте происшествия экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию и выяснять причины аварии. Водитель школьного автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.

Между тем, власти призывают горожан сдавать кровь для пострадавших школьников. Некоторые из детей находятся в тяжелом состоянии.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.11.2016, 20:03
  
Автобус с гражданами Узбекистана застрял в Актюбинской области 1
19.11.2016, 17:05
  
Отвалившаяся дверь автобуса придавила алматинку
16.11.2016, 18:01
  
В автобусах нужно не цены поднимать, а учёт наладить 6
10.11.2016, 11:07
  
Во время аварии в ЗКО трехмесячный ребенок вылетел из окна машины
07.11.2016, 10:29
  
Боеприпасы и пистолеты обнаружили в автобусе на границе Казахстана и Кыргызстана
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Криштиану Роналду назвал себя богатым геем 6
Скончался экс-президент Греции Константинос Стефанопулос
Обама объяснил, чем отличается Россия от США 1
В Италии предложили поощрять за зачатие ребенка в номере их отеля
СМИ узнали о гонорарах артистов за последние сезоны «Игры престолов»
В США 9-летний мальчик спас своего 11-месячного брата
Крушение поезда в Индии: жертв уже больше сотни
Трамп выплатит $25 млн для урегулирования дела Университета Трампа
​Президент Турции заявил о своем разочаровании в США 1
В Китае перевернулся автобус