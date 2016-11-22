Шестеро детей ​погибли, 23 ранены в аварии школьного автобуса в США

В американском штате Теннесси на трассе перевернулся школьный автобус, в результате аварии погибли шесть человек, передает RBK.

Авария произошла в городе Чаттануга. Школьный автобус двигался по трассе, по неустановленным причинам перевернулся на скорости и врезался в дерево. По данным полиции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 35 школьников. Шесть человек погибли, еще 23 госпитализированы.

Местный телеканал WDEF со ссылкой на источники сообщает о 12 погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время на месте происшествия экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию и выяснять причины аварии. Водитель школьного автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.

Между тем, власти призывают горожан сдавать кровь для пострадавших школьников. Некоторые из детей находятся в тяжелом состоянии.