В Италии предложили поощрять за зачатие ребенка в номере их отеля

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В Италии предложили поощрять за зачатие ребенка в номере их отеля

Семьям предлагают бесплатное проживание, если факт зачатия подтвердится датой в свидетельстве о рождении малыша.

Десять отелей в городе Ассизи (Италия) предложили бонус гостям, зачавшим ребенка во время пребывания у них, передает Lenta.ru.

Семьям с пополнением возместят стоимость проживания или предложат отдохнуть у них еще раз бесплатно.

Для подтверждения места зачатия потребуется только один документ - свидетельство о рождении ребенка, в котором указана подходящая дата: девять месяцев (плюс-минус десять дней) со времени предыдущего приезда в отель.

"Рождение ребенка - это проявление глубокой любви, которое нужно поощрять, несмотря на трудности в жизни", - считают авторы идеи.

По словам регионального советника по туризму Эудженио Гуардуччи (Eugenio Guarducci), целей у акции две - увеличить туристический поток в историческую часть Италии, а также привлечь внимание к снижению рождаемости в стране.

По мнению бывшего мэра Ассизи Клаудио Риччи, нововведение больше подошло бы Парижу или итальянским курортам вроде Римини, а с имиджем исторического региона не сочетается, однако он надеется, что это станет неплохим рекламным ходом.

В 2015 году уровень рождаемости в Италии стал самым низким с момента образования единого государства (1861 года).

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