В США 9-летний мальчик спас своего 11-месячного брата

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В США 9-летний мальчик спас своего 11-месячного брата

Испуганная мать решила выложить видеозапись в Интернет, чтобы другие родители не повторяли ее ошибок и тщательнее следили за своими детьми.

В США 9-летний мальчик спас своего 11-месячного брата, падающего с пеленального столика.

Сам маленький герой говорит, что почувствовал, как какая-та внешняя сила толкнула его вперёд.

Испуганная мать заявила, что решила выложить эти кадры в Интернет, чтобы другие родители не повторяли ее ошибок и тщательнее следили за своими детьми.

Источник: Блокнот.

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