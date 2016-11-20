Испуганная мать решила выложить видеозапись в Интернет, чтобы другие родители не повторяли ее ошибок и тщательнее следили за своими детьми.

В США 9-летний мальчик спас своего 11-месячного брата, падающего с пеленального столика.

Сам маленький герой говорит, что почувствовал, как какая-та внешняя сила толкнула его вперёд.

Испуганная мать заявила, что решила выложить эти кадры в Интернет, чтобы другие родители не повторяли ее ошибок и тщательнее следили за своими детьми.

Источник: Блокнот.