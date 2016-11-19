Трамп выплатит $25 млн для урегулирования дела Университета Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп согласился урегулировать претензии по групповому иску студентов закрытого Trump University (Университета Трампа) на сумму $25 млн, об этом заявил генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман, передает РБК со ссылкой на Associated Press.



Как отметил собеседник издания, Трамп или одно из его предприятий выплатит $25 млн студентам, а также еще $1 млн «штрафных санкций» государству.



По данным Шнейдермана, согласие Трампа урегулировать иск не требует от него признания вины.



Адвокаты избранного президента США, как пишет Associated Press, пока никак не прокомментировали ситуацию. Ранее Трамп категорически опровергал все обвинения по делу Trump University и заявлял в ходе президентской кампании, что не будет заниматься урегулированием исков, напоминает издание.



Дело о мошенничестве, известное как дело Trump University было начато в 2013 году. Иск тогда подали студенты учебного заведения, записавшиеся на семинары по недвижимости. Как заявляли учащиеся, университет давал «обещания научить секретам успеха в области недвижимости», которые впоследствии не были выполнены.



Также претензии истцов заключались в том, что университет «подвигал студентов покупать все больше», но семинары и уроки, плата за которые составляла до $35 тыс., не имели обещанной ценности и были похожи на рекламу, которая подается в виде информации — «инфомершиалс».



Кроме того, в иске студенты утверждали, что Trump University гарантировал «продвинутым» студентам после обучения зарплаты в «десятки тысяч долларов» ежемесячно. Но и это оказалось «фикцией», отмечали учащиеся, многие истцы наоборот остались с долгами.



В мае предполагалось, что после выборов Трамп предстанет по этому делу перед судом. В ноябре после президентских выборов пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эми Спиталник рассказала о том, что по делу Trump University продолжается апелляционный процесс. Тогда же генпрокурор города Эрик Шнейдерман сообщил, что не собирается останавливать расследования дел против Дональда Трампа, несмотря на то что тот был избран президентом США.