​Президент Турции заявил о своем разочаровании в США

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​Президент Турции заявил о своем разочаровании в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что разочарован в США. По словам турецкого лидера, американская политика привела к реальной угрозе безопасности на южной границе его страны и препятствовала ему защищать свое государство, сообщают Известия.

"Позвольте мне говорить очень откровенно, и я известен своей прямотой. Было бы неправдой, если бы я сказал, что не разочарован. Потому что я разочаровался", - сказал Эродган, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о своем отношении к Соединенным Штатам.

Эрдоган добавил, что из-за действий США, в Турции оказались почти три миллиона беженцев, что в два раза больше, чем в странах Евросоюза.

"Мы решали эти проблемы, обсуждали их с президентом (США Бараком) Обамой и вице-президентом (Джозефом) Байденом. Им не удалось показать себя с лучшей стороны и серьезно рассмотреть эти задачи. Это весьма расстраивает нас", - подчеркнул президент Турции.

Тайип Эрдоган также считает, что США не смогли решить проблему гражданской войны в САР и устранить ее последствия для Анкары.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал Соединенные Штаты за предоставление убежища и затягивание процесса выдачи проживающего на территории США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая сторона обвиняет в непосредственной причастности к попытке государственного переворота в Турции 15 июля этого года.

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Все комментарии (1):
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ферзя
А только недавно и США и Евросоюз был для него в приоритете. Турция по истине стала воротами в Европу Может Европу следует подопнуть чтоб последние больше стремились к миру в Сирии и  не тратили время на персону Ассада. Пусть беженцы прут туда куда стремились. Ворота откроют и европа поймет что арабии надо вернуть мир и их Родины иначе они заберут чужую. 
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19.11.2016, 11:53
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