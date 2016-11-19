​Президент Турции заявил о своем разочаровании в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что разочарован в США. По словам турецкого лидера, американская политика привела к реальной угрозе безопасности на южной границе его страны и препятствовала ему защищать свое государство, сообщают Известия.

"Позвольте мне говорить очень откровенно, и я известен своей прямотой. Было бы неправдой, если бы я сказал, что не разочарован. Потому что я разочаровался", - сказал Эродган, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о своем отношении к Соединенным Штатам.



Эрдоган добавил, что из-за действий США, в Турции оказались почти три миллиона беженцев, что в два раза больше, чем в странах Евросоюза.



"Мы решали эти проблемы, обсуждали их с президентом (США Бараком) Обамой и вице-президентом (Джозефом) Байденом. Им не удалось показать себя с лучшей стороны и серьезно рассмотреть эти задачи. Это весьма расстраивает нас", - подчеркнул президент Турции.



Тайип Эрдоган также считает, что США не смогли решить проблему гражданской войны в САР и устранить ее последствия для Анкары.



Кроме того, Эрдоган раскритиковал Соединенные Штаты за предоставление убежища и затягивание процесса выдачи проживающего на территории США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая сторона обвиняет в непосредственной причастности к попытке государственного переворота в Турции 15 июля этого года.