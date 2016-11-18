9 странных вещей, которые защищают наш организм

Наше тело защищает нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю от всего того, что может нам навредить.

Наше тело - сложное сочетание многочисленных биологических процессов и систем, которые, надо признаться, нам не всегда понятны. И набор защитных механизмов - один из них, передает adme.ru.

Вот 9 удивительнейших вещей, которые совершает наш организм, а мы даже не знаем, по какой причине.

Зевота

Главная цель зевоты - охладить мозг, снять усталость и нервное напряжение, обновить воздух в легких.

Чихание

Обычно мы чихаем, когда в носу скапливается слишком много аллергенов, микробов или пыли. Чихая, наш организм пытается избавиться от накопившегося «мусора».

Потягивание

Мы инстинктивно потягиваемся по утрам, чтобы подготовить наше тело к дневным нагрузкам. В то же время растяжка придает тонус мышцам, улучшает кровоток и попросту поднимает настроение.

Икота

Когда мы очень быстро едим, заглатывая крупные куски пищи, в желудок попадает большое количество воздуха. Наш организм рефлекторно старается избавиться от него, выводя лишний воздух с помощью икоты.

Внезапное падение во сне

Помните то ощущение, когда начинаешь засыпать и тебя словно выталкивают из сна? Все мышцы внезапно напрягаются, ты чувствуешь, что падаешь, и сразу же просыпаешься.

Дело в том, что, когда тело погружается в сон, дыхание постепенно замедляется, в то время как частота пульса снижается незначительно. В этот момент мозг решает, что человек умирает, поэтому он дает команду организму срочно выйти из состояния дремы.

Морщинки на пальцах

Ученые не так давно смогли установить причину появление морщинок на пальцах после принятия ванны. Эта особенность досталось нам от предков. Дело в том, что морщинистыми пальцами было проще карабкаться по мокрым камням. То есть морщинки призваны увеличивать сцепление рук и ног со скользкой поверхностью.

Потеря памяти

Потеря памяти чаще всего происходит после очень тяжелых и драматичных событий в жизни человека, с которыми его психика не в состоянии справиться. Наш мозг намеренно стирает наиболее травматичные воспоминания, чтобы защитить нас.

Гусиная кожа

Когда нам становится неожиданно холодно, организм пытается задержать прогретый телом слой воздуха у поверхности кожи с помощью поднятия волосков. Такое явление мы и называем гусиной кожей. Также мурашки могут появиться от сильных эмоций - страха или восторга.

Слезы

Помимо того что слезы помогают вывести из глаз инородные объекты (пыль, соринки), они также являются механизмом «эмоциональной защиты». Ученые утверждают, что в моменты сильных душевных переживаний наше тело создает новый, сильный источник раздражения, чтобы отвлечь нас от испытываемой боли.

Это только несколько причин, по которым мы должны быть благодарны своему организму, ведь ежеминутно он усердно работает, оберегая нас изо всех сил. В сложных ситуациях нам нужно иногда просто расслабиться и позволить нашему телу решить все проблемы самостоятельно.