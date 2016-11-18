Назван самый дешевый город Европы для рождественского шопинга

Специалисты британской компании Post Office выяснили, что самым дешевым европейским городом для рождественского шопинга является Мюнхен.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации, передает Lenta.ru.

Специалисты сравнили стоимость шести дорогих товаров от известных брендов, в частности, iPad, джинсов Levi's, помады Clinique и других вещей, в 10 городах Европы. Выяснилось, что в Мюнхене такой набор обойдется дешевле всего - в 874 евро. В топ-3 городов по данному показателю также вошли Будапешт (913 евро) и Страсбург (932 евро).

В десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Рига, Вена, Берлин, французский Лилль, Стокгольм, Копенгаген и Прага.

Эксперты также составили перечень европейских городов для бюджетного отдыха в начале декабря. При создании данного рейтинга из 11 городов учитывались такие параметры, как стоимость проживания в отеле для двоих человек, еда, напитки и цена перелета из Лондона.

В этом списке лидирует Таллин. Стоимость отдыха для двоих в начале декабря в столице Эстонии составит в среднем 625 евро. На втором месте находится Рига с показателем 636 евро. Замыкает тройку Прага (676 евро). В список также вошли Мюнхен, Лилль, Будапешт, Берлин, Страсбург, Копенгаген, Вена. На 11-й позиции расположился Стокгольм. Отдых перед Рождеством в столице Швеции будет самым дорогим - порядка 931 евро.

Сезон предпраздничных распродаж в Европе начинается за пару недель до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.