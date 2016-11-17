Студентка рассказала, как влюбилась в вербовщика ИГИЛ

Студентка МГУ, обвиняемая в попытке примкнуть к террористам, сообщила, что еще в школе начала общаться с вербовщиком.

Девушка рассказала, что познакомилась в соцсети с Айратом Саматовым в 2012 году, когда училась в десятом классе.

Изначально вербовщик представился ей как Влад из Красногорска. Молодые люди стали обсуждать футбол, житейские и бытовые вопросы. При этом встретиться с собеседником в реальности у девушки не получалось, свои фотографии он также ей не пересылал, передает телеканал НТВ.

Александра Иванова: «Постепенно эта переписка стала играть все большую роль в моей жизни. Начали просыпаться чувства - сначала симпатия, потом она переросла в любовь».

Также она рассказала, что после поступления в МГУ потеряла школьных друзей и стала общаться только с Саматовым. При этом вербовщик постоянно ревновал и запрещал ей разговаривать не только с молодыми людьми, но и с некоторыми девушками.

Кроме того, на допросе в Московском окружном военном суде Иванова рассказала, что сначала думала, что вербовщик исповедует язычество. Тема ислама начала подниматься только в 2014 году. А постепенно вербовщик стал говорить и о запрещенной группировке «Исламское государство», - передает РИА Новости.

Александра Иванова: «Потом он сказал, что хочет воевать за ИГ. Отговаривать его я не решалась, боялась, что он решит не продолжать со мной общение. Я поняла, что этого человека я люблю и жизни своей без него не представляю».

Напомним, студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, попыталась сбежать в Сирию и присоединиться к ИГИЛ в конце мая 2015 года. Однако в Турции она была задержана спецслужбами. Позднее студентку вернули домой.

Сначала девушка на словах раскаялась в содеянном, но потом оказалось, что она продолжает общаться с вербовщиком ИГИЛ и может снова попытаться бежать в Сирию. По словам ее родителей, студентка так и не смогла преодолеть свою патологическую влюбленность в виртуального жениха, который оказался вербовщиком радикалов.