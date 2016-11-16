Самую разыскиваемую преступницу Китая вернули на родину

В списке 100 самых разыскиваемых беглых коррупционеров КНР Ян Сючжу значилась под номером один.

Китай в среду вернул на родину женщину, которая считалась самым разыскиваемым коррупционером страны, сообщает Центральная комиссия по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (КПК), передает РИА Новости.

Сообщается, что Ян Сючжу, которая ранее была заместителем директора строительного бюро провинции Чжэцзян, была доставлена в Пекин в среду. Она покинула Китай в 2003 году после того, как власти начали антикоррупционное расследование в отношении нее, подозревая ее во взятках. В списке 100 самых разыскиваемых беглых коррупционеров КНР Ян Сючжу значилась под номером один. Всего к настоящему моменту властям КНР удалось вернуть на родину 37 человек из списка.

По данным комиссии, все это время Ян Сючжу скрывалась в США, она приняла решение добровольно сдаться властям КНР.

Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в среду заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с другими странами по возвращению из-за рубежа в Китай граждан станы, подозреваемых в коррупции.

В конце октября комиссия сообщила, что в рамках начатой в мае кампании "Охота на лис-2016" были задержаны более 630 беглых коррупционеров, скрывавшихся в 67 странах и регионах мира. Ранее замминистра общественной безопасности КНР Мэн Цинфэн заявил, что еще одной важной задачей станет возвращение в Китай средств, которые были незаконно вывезены за границу.

По данным агентства Синьхуа, в рамках реализации кампании "Охота на лис-2015", проводимой с января по декабрь прошлого года, в КНР удалось вернуть 857 беглых коррупционеров.