Няню-садистку разоблачили в Грузии

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Няню-садистку разоблачили в Грузии

Камера видеонаблюдения, установленная хозяевами дома, зафиксировала, как 60-летняя женщина избивала 10-месячную малышку.

В Грузии полицейские задержали жительницу Тбилиси, которая избивала и мучила 10-месячную малышку, сообщает телеканал "Мир 24".

Женщина работала няней, долгое время ей удавалось скрывать следы преступлений. Однако родители младенца заподозрили неладное, обнаружив синяки на теле девочки, и установили в доме камеры наблюдения. Посмотрев видео, они немедленно бросились в полицию.

Сейчас 60-летняя няня-садистка задержана.

"Эта запись, сделанная скрытой камерой в комнате ребенка, - вещественное доказательство. Задержанная призналась в жестоком обращении с малышкой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Няне грозит лишение свободы сроком от года до трех", - заявил следователь Леван Дидидзе.

Окончательный вердикт вынесет суд.

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