Подсчеты показали отставание Трампа от Клинтон на 1 млн голосов

Процесс подсчета голосов все еще не завершен в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон, а данные из Мичигана до сих пор недоступны.

На выборах президента США кандидат от демократов Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа более чем на 1 млн поданных голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные подсчетов, которые приводит издание Politico, передает РБК.

Согласно этим данным, за Клинтон подали голоса более 61,963,234 избирателей, в то время как за Трампа проголосовали 60,961,185 человек. Издание отмечает, что процесс подсчета голосов все еще не завершен в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон, а данные из Мичигана до сих пор недоступны.

В то же время Трамп сохраняет лидерство по количеству голосов выборщиков. Он набрал 290 из 270 необходимых голосов, тогда как у Клинтон - всего 232 голоса. Сама Клинтон ранее признала свое поражение.

Аналогичная ситуация произошла в США в 2000 году, когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший. Тогда его соперник от Демократической партии Эл Гор опередил его на 540 тыс. голосов избирателей.

Выборы 45-го президента США прошли более недели назад - 8 ноября.