Экс-президенту Египта Мурси отменили смертный приговор

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Экс-президенту Египта Мурси отменили смертный приговор

Кассационный суд в Каире отменил смертный приговор бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ. Кроме того, смертный приговор отменен в отношении ряда представителей руководства движения "Братья-мусульмане". Назначено новое судебное разбирательство.

Апелляцию на решение суда первой инстанции подали 27 человек, приговоренных в июне прошлого года к смерти и пожизненному заключению за организацию побегов из тюрем и массовых беспорядков в 2011 году. Суд отменил шесть смертных приговоров и 21 приговор о пожизненном заключении. Назначен новый пересмотр дела, уточняет издание.

Мухаммед Мурси имеет еще один смертный и один пожизненный приговор. Решение по апелляции на пожизненный приговор ожидается 22 ноября.

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