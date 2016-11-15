Суд признал невиновным американца, просидевшего в тюрьме 28 лет

Автор:
Суд признал невиновным американца, просидевшего в тюрьме 28 лет

Жертва сообщила о трех подозреваемых, но назвала Мозеса насильником после того, как его лицо привиделось ей во сне.

Американца признали невиновным в совершении преступления после того, как он 28 лет провел в тюрьме по обвинению в изнасиловании, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Denver Post.

"Это тот момент, о котором я думал долгое время", - приводит газета его слова.

По данным издания, судья в городе Денвер (штат Колорадо) в понедельник произнес "не виновен" в адрес Кларенса Мозеса, которому приписывали преступление 1987 года. Обвинения ему были предъявлены в 1988 году.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.10.2016, 15:48
  
Для осужденных за терроризм депутаты предложили создавать отдельные тюрьмы
17.10.2016, 10:11
  
Осужденного за изнасилование и убийство оправдали спустя год в Астане 4
11.10.2016, 11:01
  
Более полутора миллиона тенге получит казахстанец за 2,5 лишних года содержания под стражей
03.09.2016, 11:40
  
Школьница убившая мужчину оправдана в суде Костанайской области
23.08.2016, 11:56
  
В тюрьмах Казахстана начнется учебный год для 2,5 тыс осужденных
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Очередное сильное землетрясение произошлов Новой Зеландии
Трамп пообещал выдворить из страны до трех миллионов мигрантов
Мир может остаться без шоколада
Сообщение о разводе Хиллари и Билла Клинтон оказалось "газетной уткой"
Хиллари и Билл Клинтон разводятся
На ужин нужно есть спагетти и булочки - израильские ученые
"Живые" трансляции смогут вести пользователи Instagram 1
Трамп отказался от зарплаты президента в 400 тыс долларов 4
Турции пригрозили санкциями из-за задержаний политиков и журналистов 1
Клинтон обвинила директора ФБР в своем поражении на выборах 3