Суд признал невиновным американца, просидевшего в тюрьме 28 лет

Жертва сообщила о трех подозреваемых, но назвала Мозеса насильником после того, как его лицо привиделось ей во сне.

Американца признали невиновным в совершении преступления после того, как он 28 лет провел в тюрьме по обвинению в изнасиловании, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Denver Post.

"Это тот момент, о котором я думал долгое время", - приводит газета его слова.

По данным издания, судья в городе Денвер (штат Колорадо) в понедельник произнес "не виновен" в адрес Кларенса Мозеса, которому приписывали преступление 1987 года. Обвинения ему были предъявлены в 1988 году.