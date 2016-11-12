В США мужчина ранил семь человек в психиатрической клинике

Вооруженный мужчина напал на пациентов и медперсонал психиатрической лечебницы Тертл Велли Крик в городке Хомстэд, графство Аллегейни, штат Пенсильвания, передает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел во второй половине дня. Неизвестный (по некоторым данным, под видом пациента) пробрался на пятый этаж, где взял несколько человек в заложники. Семерым их них он нанес колото-резаные раны.

На место ЧП были вызвана полиция. Стражи порядка попытались убедить нападавшего бросить оружие и сдаться, напомнив, что в его руках находятся семеро раненых, которым нужна медицинская помощь. Преступник выбросил нож, однако опустить пистолет отказался, тогда полицейские открыли огонь на поражение.

Нападавший был смертельно ранен, он скончался по дороге в больницу.

Как установлено, преступление совершил 38-летний Дастин Джонсон. Его мотивы не известны, ряд СМИ сообщил, что он мог быть пациентом клиники, и нападение — месть за плохое, на его взгляд, лечение.