Facebook «похоронил» своего основателя Марка Цукерберга и сотню пользователей

Социальная сеть Facebook по ошибке сообщила о кончине сотен своих пользователей, разместив на их страницах послания, в которых отмечалось, что владелец аккаунта недавно умер, передает ТАСС со ссылкой на онлайн-портал Gizmodo.
По его данным, в течение непродолжительного времени некоторые пользователи могли наблюдать на своих страницах сообщения, которые появляются после того, как Facebook становится известно о смерти того или иного владельца аккаунта. Эта ошибка коснулась даже основателя соцсети Марка Цукерберга, на личной странице которого также появилось сообщение о его кончине.
В Facebook принесли извинения в связи со случившимся.
"Это была ужасная ошибка, которую мы исправили", - говорится в распространенном сообщении представителей соцсети. Тем не менее, в Facebook отказались называть точное число пользователей, которых коснулась эта проблема, однако, по данным СМИ, речь идет о сотнях людей.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,7 млрд пользователей во всем мире.
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