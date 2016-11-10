Интерпол возглавил представитель от Китая

Новым президентом Международной организации уголовной полиции стал представитель от Китая Мэн Хунвэй, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter организации.

Заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран президентом организации на 85-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. Китайский представитель сменил на посту француженку Мирей Белестрази, которая руководила организацией с ноября 2012 года.

В течение четырех дней с 7 по 10 ноября свыше 1,3 тысячи представителей 161-й страны-члена Интерпола рассматривают на Бали три главных вопроса: противодействие терроризму, организованной преступности и киберпреступности.