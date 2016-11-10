В Саудовской Аравии арестовали 7 казахстанцев

Пятеро из задержанных уже возвращены на родину.

По подозрению в терроризме в Саудовской Аравии задержаны семеро граждан Казахстана, передает телеканал "Астана".

Об этом заявил на брифинге в министерстве иностранных дел чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в этой стране. Пятеро из задержанных уже возвращены на родину.

"Что касается задержанных лиц, я не могу сказать, что они планировали совершить теракты или что-то в таком роде. Они были задержаны по подозрению в терроризме. Сейчас разглашать немного рано детали, ведутся следственные мероприятия. Но вот говорить о том, что они хотели пойти, хотели что-то конкретно террористический акт совершить, пока не стоит. Речь не стоит об этом", - сообщил чрезвычайный и полномочный Посол РК в Саудовской Аравии Бакыт Батыршаев.

По данным посла, о возвращении шестого подозреваемого ведутся переговоры. В отношении седьмого казахстанца идёт следствие. Батыршаев уточнил, что все они обучались в Саудовской Аравии и получали именно религиозное образование.