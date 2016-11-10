В Саудовской Аравии арестовали 7 казахстанцев

Автор:
В Саудовской Аравии арестовали 7 казахстанцев

Пятеро из задержанных уже возвращены на родину.

По подозрению в терроризме в Саудовской Аравии задержаны семеро граждан Казахстана, передает телеканал "Астана".

Об этом заявил на брифинге в министерстве иностранных дел чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в этой стране. Пятеро из задержанных уже возвращены на родину.

"Что касается задержанных лиц, я не могу сказать, что они планировали совершить теракты или что-то в таком роде. Они были задержаны по подозрению в терроризме. Сейчас разглашать немного рано детали, ведутся следственные мероприятия. Но вот говорить о том, что они хотели пойти, хотели что-то конкретно террористический акт совершить, пока не стоит. Речь не стоит об этом", - сообщил чрезвычайный и полномочный Посол РК в Саудовской Аравии Бакыт Батыршаев.

По данным посла, о возвращении шестого подозреваемого ведутся переговоры. В отношении седьмого казахстанца идёт следствие. Батыршаев уточнил, что все они обучались в Саудовской Аравии и получали именно религиозное образование.

На сегодняшний день в Исламском университете Медины обучаются 60 человек. В этой связи, считает посол, существует риск вовлечения молодёжи в неправильные течения. Всего же, по информации МИДа, в Саудовской Аравии учатся 95 человек, в основном - в религиозных ВУЗах.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.11.2016, 12:31
  
72 года составила средняя продолжительность жизни казахстанца 2
08.11.2016, 11:27
  
Казахстанцы претендуют на звание самой изобретательной нации 3
02.11.2016, 14:54
  
Какие смартфоны выбирают казахстанцы? 5
12.10.2016, 10:47
  
​Подробности задержания радикалов в Алматы 1
11.10.2016, 15:41
  
В Алматы задержали трех радикалов, планировавших теракты
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Интерпол возглавил представитель от Китая
Правой рукой Дональда Трампа является его дочь
Трамп пообещал воплотить в жизнь американскую мечту 2
Дональд Трамп победил на выборах президента США 22
500 проституток Турции добились выплаты пенсии 4
Отрыв Трампа от Клинтон превысил полтора миллиона голосов 12
На «Мисс мира» перепутали флаги стран участниц 2
Обезьяна-пророк из Шанхая предсказала результаты выборов в США 18
В Киеве мужчина на спор перебегал дорогу с 6-летним сыном и погиб
Казахстанская модель снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim 2