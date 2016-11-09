500 проституток Турции добились выплаты пенсии

Как выяснилось, работодатели 1800 проституток в течение семи лет не перечисляли взносы в пенсионный фонд.

В Турции 500 работниц коммерческого секса получили право выйти на пенсию, сообщает Hurriyet Daily News.

Комитет по социальной защите Измира установил, что работодатели 1800 проституток в течение семи лет не перечисляли взносы в пенсионный фонд. Из-за это женщины, среди которых большинство - пенсионного возраста, не могли выйти на заслуженный отдых. Они обратились к властям с жалобами. Работодатели были оштрафованы и возместили задолженность. В итоге 501 проститутка смогла выйти на пенсию, еще 1299 смогут воспользоваться этим правом в будущем.

Проституция разрешена в Турции. Согласно законодательству, женщина, желающая оказывать интимные услуги, должна зарегистрироваться и получить идентификационную карту с данными о состоянии здоровья.