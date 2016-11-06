Свыше 830 нападений на приюты для беженцев совершено в этом году в ФРГ

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Свыше 830 нападений на приюты для беженцев совершено в этом году в ФРГ

Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) Германии зарегистрировало в первые 10 месяцев текущего года уже 832 нападения на приюты для беженцев, как заселенные, так и пустующие, несмотря на сокращение потока мигрантов. Об этом сообщает ТАСС

Издание напоминает, что в прошлом году с января по конец октября ведомство зарегистрировало 637 подобных правонарушений. В то же время, правоохранительные органы ФРГ констатируют, что количество атак на приюты в течение этого года в целом постепенно снижается.

Большая часть нападений - 772 - были совершены правыми радикалами. В основном речь идет о таких правонарушениях, как нанесение вреда имуществу (330), пропаганда (188), в том числе способствующая разжиганию межнациональной розни. В 144 случаях применялось насилие против мигрантов. Согласно данным БКА, в этом году злоумышленники 63 раза поджигали центры для беженцев. 12 преступлений связаны с нарушением закона о взрывчатых веществах.

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