Акжаркын Турлыбай расплакалась в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Председательствующий судья тепло отнёсся к Акжаркын и приободрил ее в конце заседания, он разрешил журналистам снять на мобильный телефон и взять интервью у девушки.

«Я благодарна всем, благодарна посольству, адвокатам. Верю, что справедливость все-таки восторжествует, верю только в хорошее. Я хочу, чтобы родные верили в меня и простили, не обижались на меня. Спасибо вам большое за поддержку, я очень вам благодарна», - сказала Акжаркын Турлыбай.

Адвокат из Казахстана Сункар Нурмагамбетов дал Акжаркын послушать аудиопривет семьи. В данный момент суд ушёл в совещательную комнату на неопределенный срок для вынесения приговора. Дата оглашения открыта. Адвокат Фэн Чжицзянь в интервью корреспонденту Казинформа выразил надежду, что очередное заседание и решение суда будет вынесено не позднее начала января 2017 года.

Как сообщалось, в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проходит повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай. В заседании участвуют три судьи, два представителя обвинения, два китайских адвоката, адвокат из Казахстана Сункар Нурмагамбетов, руководитель консульского отдела ПРК Болат Сырлыбаев. Несмотря на наличие переводчика, Акжаркын предпочла отказаться от его услуг и вести судебное разбирательство на китайском языке.