В Японии закрыли консервный завод из-за таракана

Компания Hagoromo Foods Corp. — один из крупнейших производителей консервов в Японии и лидер по производству консервированного тунца — объявила о приостановке работы завода из-за обнаруженного в одной из банок таракана, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Завод в префектуре Сидзуока, производивший консервы по заказам от Hagoromo Foods Corp., остановлен в субботу на неопределенное время для расследования причин происшествия. Здесь будет проведен гигиенический и санитарный контроль, чтобы выяснить пути попадания насекомого в консервную банку.



В середине октября покупатель из соседней префектуры Яманаси обнаружил в купленной банке консервов с мясом тунца таракана. Исследование привело к заводу в Сидзуоке, который работает по подрядам от Hagoromo Foods Corp.



После инспекторской проверки на заводе будет проведена дезинсекция, оборудование будет дезинфицировано.