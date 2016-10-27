В Италии произошло второе за два месяца сильное землетрясение

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В Италии произошло второе за два месяца сильное землетрясение

Жители покинули свои дома и находятся на улице, опасаясь повторных толчков.

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает La Stampa в среду, 26 октября, передает Лента.ру.

Подземные толчки были зафиксированы в 19.11 по местному времени. Их продолжительность составила несколько секунд. Очаг залегал на глубине 9 километров.

Землетрясение ощущалось в центральных регионах страны - Перудже, Анконе, Фабриано, Пезаро и Риме.

В пострадавших регионах оборваны линии электропередачи, в домах и на других объектах нет света.

Жители покинули свои дома и находятся на улице, опасаясь повторных толчков.

Информация о разрушениях, пострадавших или жертвах пока не поступала. Однако представитель управления гражданской защиты заявил, что «есть большие проблемы», а спасатели заняты оценкой ущерба.

24 августа этого года землетрясение магнитудой 6,0 произошло в горных районах центральной части Италии. Его жертвами стали 279 человек. Спасатели извлекли из-под завалов 238 человек. Сотни получили ранения, жилья лишились 2,5 тысячи человек, несколько небольших городов оказались полностью разрушены.

Канал Rai News опубликовал первые кадры разрушений в городе Виссо провинции Мачерата, присланные очевидцами. От удара стихии осыпались карнизы и облицовка церкви Мадонна делле Грацие.

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